Глава РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов

В начале заседания Сергей Меликов рассказал про результаты рабочего визита в Москву. Так, руководитель региона отметил, что вопросы экономического развития республики пребывают на контроле у вице-премьера Правительства России Александра Новака. При этом много внимания уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду и мероприятиям по снижению аварийности в энергетической области и в газовом комплексе.

Далее Меликов поручил профильным ведомствам и компаниям взять на мониторинг готовность Дагестана к осенне-зимнему сезону.

«Восстановление жилых домов, которые строились с нарушением требований, фактически - построенных на газовых сетях, — основная цель, нам ею необходимо заняться в ближайшее время», — высказался Сергей Меликов, уточнив, что в этом заинтересованы и представители «Газпрома».

Также он добавил, что в рамках встречи с гендиректором «Газпрома» Алексеем Миллером было достигнуто соглашение в части возведения 15 социальных объектов на территории республики к 2023 году в рамках программы «Газпром - детям». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы РД.