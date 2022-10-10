Комитету были переданы функции Минсельхоза региона в области виноградарства, производства и оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции. Ведомство открыли осенью минувшего года. Ранее Керимханов занимал этот пост с приставкой «врио».
Шериф Керимханов занял должность руководителя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД
- Автор Дарья
- 10 октября, 2022. Понедельник 15:15
Должность главы Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана занял Шериф Керимханов. Постановление об этом подписал руководитель республики Сергей Меликов.
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