ЗАМАНА - Шериф Керимханов занял должность руководителя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД

Шериф Керимханов занял должность руководителя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД

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10 октября, 2022. Понедельник 15:15
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Шериф Керимханов занял должность руководителя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД

Должность главы Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана занял Шериф Керимханов. Постановление об этом подписал руководитель республики Сергей Меликов.

Шериф Керимханов занял должность руководителя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД

Комитету были переданы функции Минсельхоза региона в области виноградарства, производства и оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции. Ведомство открыли осенью минувшего года. Ранее Керимханов занимал этот пост с приставкой «врио».

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