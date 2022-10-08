Сергей Меликов принял участие в пленарной дискуссии VI Международного благотворительного форума

Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов поблагодарил благотворительный фонд «Чистое сердце» в лице Миседо Садрудиновой за содействие в организации форума.

«В 2020 году огромную роль в преодолении как самой пандемии, так и её последствий сыграли благотворительные фонды и некоммерческие организации в Дагестане. Сложно переоценить их участие, учитывая тот риск, на который шли представители этих организаций для помощи населению», - напомнил руководитель республики о незаменимой помощи НКО во время пандемии.

По мнению главы региона, неоценимый вклад они вносят и сегодня - в формирование гуманитарных грузов в зону СВО для тех, кому она крайне необходима.

По его словам, активное взаимодействие общественных организаций с государством помогает понять реальные проблемы людей, их чаяния и нужды, и на основе этого выработать необходимые решения.

«У государства и общественных организаций одна и та же цель - достойная жизнь граждан», - подчеркнул Сергей Меликов значимость тесного взаимодействия.

Поблагодарив главу Дагестана за посещение форума, модератор Тимур Гаджижараев отметил возрастающую в последнее время эффективность взаимодействия между НКО и органами власти.

На пленарной дискуссии руководителю субъекта был задан вопрос, касающийся необходимости единых критериев оценки некоммерческого сектора.

«С одной стороны, Дагестан - чемпион по зарегистрированным некоммерческим организациям и, действительно, их деятельность зачастую оставалась только на бумаге. С другой - после снижения заболеваемости, совместно с министерством труда и соцразвития был проделан анализ, который выявил пул благотворительных фондов и НКО, продемонстрировавших активное участие в оказании помощи населению при пандемии. Механизмы взаимодействия должны совершенствоваться и мы готовы к тому, чтобы более активно сотрудничать», - ответил Сергей Меликов.

Председатель Общественной палаты Дагестана Абдулмумин Ибрагимов, в свою очередь, подчеркнул: «В структуре формирования общественных организаций пошли конкретные изменения после совещания в марте текущего года: совместно с Миннац РД были сформированы единые типовые положения для подбора членов совета на конкурсной основе».

По его словам, сложившийся механизм позволяет всем НКО - от местных до федеральных - принимать участие в этой конкурсной процедуре.

Руководитель благотворительного фонда по поддержке детей с ОВЗ «Мой солнечный мир» Бегум Багандова задала вопрос руководителю республики: «На фоне сегодняшних происходящих событий в стране, стрессовая нагрузка детей с ОВЗ и их родителей увеличилась в разы, в этой связи господдержка приобретает особую значимость. Можно ли внести предложения или организовать совместную разработку рекомендаций для улучшения этой системы?».

Выслушав просьбу, Сергей Меликов предложил совместно проработать этот вопрос, в том числе при отдельных встречах с этой организацией.

«Мы находимся в такой ситуации, когда быть порознь друг от друга нельзя. Давайте вместе выстраивать эффективную систему взаимодействия власти и НКО», - напутствовал глава Дагестана собравшихся.

Отметим, в рамках форума на протяжении трех дней региональные и федеральные эксперты обсудят развитие механизмов взаимодействия некоммерческих организаций и власти, совершенствование деятельности НКО на территории Дагестана.