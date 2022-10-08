Сергей Меликов обратился к участникам общекавказского шоу «Единство» в Грозном

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в грандиозном шоу «Единство», которое состоялось в г. Грозный Чеченской Республики. Общекавказское мероприятие было посвящено юбилею Президента РФ Владимира Путина.

Праздничный концерт в самом сердце города с участием звезд чеченской и российской эстрады завершило феерическое шоу дронов.

Для участия в мероприятиях в регион прибыл зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и главы республик Северного Кавказа.

Сергей Меликов в своём выступлении поздравил участников сразу с несколькими праздниками – юбилеем Президента РФ, Днём города и днём рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Мы хотим присоединиться ко всем добрым словам, которые сегодня со всех уголков нашей страны звучат в поддержку нашего лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России.

Дорогие грозненцы! Вы в эти дни отмечаете день рождения своего замечательного города. И, безусловно, я хочу от всей души поздравить моего боевого друга, брата Рамзана Ахматовича Кадырова с днём рождения.

Мы с вами отмечаем эти праздники в непростое для нас время. Я очень рад, что сегодня главы всех северокавказских регионов и наши братья из Донбасса собрались в этом славном городе, чтобы ещё раз заверить Владимира Владимировича, что мы действительно все вместе, а вместе мы – сила, а значит, победа будет за нами!», – отметил глава Дагестана.

Напомним, ранее в Махачкале с участием Сергея Меликова также прошёл концерт-акция «В единстве – наша сила!» в поддержку курса Президента России Владимира Путина. В нём приняли участие свыше 30 тысяч дагестанцев.