ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России»

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07 октября, 2022. Пятница 18:11
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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России»
 Сегодня, 7 октября, на площади имени Ленина в г.Махачкала состоялась акция-концерт в поддержку курса Президента РФ «В единстве – наша сила!».По итогам мероприятия своим мнением поделился Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России»

«Я благодарен всем, кто принимал участие в организации и проведении акции-концерта. Сегодня здесь, на площади, в поддержку той политики, которую проводит Верховный главнокомандующий, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, собралось более 30 тысяч дагестанцев.
Дагестанцы единодушно выразили мнение, что поддерживают курс Президента. Мы знаем, что у Владимира Путина к Дагестану особое, уважительное отношение.

Особенно приятно, что на этой сцене выступали ребята, которые уходят на передовую, уходят защищать интересы нашего российского государства. Еще выступила и мать одного из офицеров, который ушел из жизни, именно на поле боя - как настоящий герой. Мы благодарны этой женщине, которая воспитала такого сына-героя. И мне кажется, что у нас таких матерей- патриотов тысяча в нашей республике.

Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России!», - заключил премьер-министр РД.

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