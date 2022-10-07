«Я благодарен всем, кто принимал участие в организации и проведении акции-концерта. Сегодня здесь, на площади, в поддержку той политики, которую проводит Верховный главнокомандующий, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, собралось более 30 тысяч дагестанцев.

Дагестанцы единодушно выразили мнение, что поддерживают курс Президента. Мы знаем, что у Владимира Путина к Дагестану особое, уважительное отношение.

Особенно приятно, что на этой сцене выступали ребята, которые уходят на передовую, уходят защищать интересы нашего российского государства. Еще выступила и мать одного из офицеров, который ушел из жизни, именно на поле боя - как настоящий герой. Мы благодарны этой женщине, которая воспитала такого сына-героя. И мне кажется, что у нас таких матерей- патриотов тысяча в нашей республике.

Сегодня мы еще раз показали, что значит единство Дагестана, единство всей России!», - заключил премьер-министр РД.