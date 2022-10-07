ЗАМАНА - Глава кабмина РД министрам: «Неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики»

Глава кабмина РД министрам: «Неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики»

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07 октября, 2022. Пятница 16:51
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Глава кабмина РД министрам: «Неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики»
Собрание Правительства Дагестана прошло сегодня, 7 октября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Глава кабмина РД министрам: «Неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики»

В начале участники совещания обсудили ход заключения органами исполнительной власти Дагестана соглашений по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, в том числе в рамках нацпроектов, а также об их кассовом исполнении.

«Как вы знаете, в соответствии с указом Главы РД мы на каждом собрании Правительства выносим вопросы контрактации и кассового освоения выделенных средств.

В первую очередь это связано с низкими темпами проведения данной работы в государственных и муниципальных органах власти и позволяет объективно и оперативно оценивать достигнутые результаты, видеть, что действительно сделано, а где необходимы дополнительные корректировки и решения», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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