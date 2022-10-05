Руководитель РД провел расширенное совещание Республиканской призывной комиссии

Собравшиеся обсудили темы, касающиеся организации частичной мобилизации в регионе. В том числе речь шла о результатах данного процесса, мероприятиях по проверке условий содержания мобилизационного контингента, пребывающего в воинских частях, соединениях. Также был озвучен вопрос информационно-разъяснительной деятельности и взаимодействия органов власти, общественных организаций и предпринимателей в области поддержки мероприятий по частичной мобилизации.

Начальный период частичной мобилизации в республике, как заметил Меликов, имел ряд недостатков, в целях устранения которых и недопущения их впредь сегодня в Дагестане проводится работа по систематизации данного процесса.

Комментируя вопрос взаимодействия, руководитель региона поручил органам власти оказывать помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, учитывая их повседневные потребности и привлекая для этого предпринимателей и меценатов.

«Я хотел бы поблагодарить общественные организации, бизнес, активно включившийся в работу по обеспечению частичной мобилизации, но мы при этом должны осознавать потребности наших военнослужащих. Требуется осуществить мониторинг, в том числе среди тех, кто имеет боевой опыт, и определиться с необходимым обеспечением. Далее этот перечень необходимо довести до меценатов, до общественных организаций. Нацелим наших меценатов на покупку того, что нужно в первую очередь», – высказался Меликов.

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