Они обсудили тему подготовки энергетической инфраструктуры республики к осенне-зимнему периоду, а также перспективные инфраструктурные проекты. Глава РД также рассказал Новаку о ключевых показателях развития региона и о перспективных проектах, которые планируется реализовать в обозримое время. Кроме того, был поднят вопрос мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года.
Александр Новак и Сергей Меликов обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана
- Автор Дарья
- 04 октября, 2022. Вторник 15:42
В Москве 4 октября прошла рабочая встреча заместителя премьер-министра России Александра Новака с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.
«За какой бы проект мы ни взялись для повышения качества жизни жителей региона, мы всегда ощущаем поддержку Правительства РФ. Вы неоднократно лично принимали участие в решении проблем Дагестана, за что его представители Вам благодарны. Мы понимаем, что, несмотря на сегодняшние вызовы, на первом месте должно быть благополучие наших граждан, в том числе обеспечение их комфортными условиями для жизни – газом, светом, водой, дорогами, о чём мы с Вами сегодня и говорили. Конечно, для нас важно привлечение инвестиций в регион. У Дагестана крайне много возможностей. Спасибо, что помогаете нам раскрывать этот потенциал», – высказался Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- Нобелевскую премию по медицине получил ученый Сванте Паабо, изучавший эволюцию человека
- Александр Новак и Сергей Меликов обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана
- Каспийчанин задержан за поджог чужого автомобиля
- Рукопашники из Дагестана выиграли 19 медалей на Всероссийском турнире в Ставрополе
- Кизлярские росгвардейцы вернули семье потерявшегося 3-летнего мальчика