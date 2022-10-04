Они обсудили тему подготовки энергетической инфраструктуры республики к осенне-зимнему периоду, а также перспективные инфраструктурные проекты. Глава РД также рассказал Новаку о ключевых показателях развития региона и о перспективных проектах, которые планируется реализовать в обозримое время. Кроме того, был поднят вопрос мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года.

«За какой бы проект мы ни взялись для повышения качества жизни жителей региона, мы всегда ощущаем поддержку Правительства РФ. Вы неоднократно лично принимали участие в решении проблем Дагестана, за что его представители Вам благодарны. Мы понимаем, что, несмотря на сегодняшние вызовы, на первом месте должно быть благополучие наших граждан, в том числе обеспечение их комфортными условиями для жизни – газом, светом, водой, дорогами, о чём мы с Вами сегодня и говорили. Конечно, для нас важно привлечение инвестиций в регион. У Дагестана крайне много возможностей. Спасибо, что помогаете нам раскрывать этот потенциал», – высказался Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.