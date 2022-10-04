Комментарий Джамаладина Гасанова подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий

- Я уверен, что подписание договоров о вхождении в состав РФ новых территорий – это не только важнейший акт государственного строительства, но и недвусмысленный знак для всех кто пытается обвинить нашу страну в нелегитимных действиях.

На встрече с сенаторами, депутатами Государственной Думы, государственными и общественными деятелями Президент России особо подчеркнул, что мы всецело поддерживаем решение населения освобожденных территорий, выраженное на референдуме и назвал спасение граждан Донбасса приоритетом государственной политики.

«Запад… продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке», — уверен Владимир Путин.

Особо хочу отметить, что подписанные договоры отвечают всем нормам международного права и составлены с учётом всех необходимых демократических процедур. Новые территории при вхождении в Российскую Федерацию сохраняют статус областей и республик. У нашей страны есть многовековой опыт братской дружбы, сохранения традиции и культурной идентичности разных народов. Без сомнения, новым субъектам РФ будут предоставлены самые широкие права в осуществлении своей автономии.

Кроме того, на встрече в Кремле был затронут вопрос о экономической составляющей подписанных договоров. Президент подчеркнул – у российского бюджета есть возможности для восстановления и развития четырёх новых регионов.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами… Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования», - отметил Владимир Путин.

И хотя на Западе с нами пытаются разговаривать языком экономического, политического и военного шантажа, это не только бессмысленно, но и опасно.

Президент РФ считает, что «затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех — разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство государств отказываются «брать под козырек», а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией».

Россия всегда была и остаётся великой Державой! И вхождении в её состав новых субъектов, только укрепляют её мощь и значимость!