Депутат государственной думы Джамаладин Гасанов: Россия дает понять всему миру – время однополярных решении и диктата безвозвратно ушло!

На мой взгляд, событие, произошедшее в Георгиевском зале Кремля, ещё ждёт своей оценки, как один из важнейших поворотных моментов не только в истории новейшей России, но и всего мирового сообщества.

На своей встрече с депутатами Государственной Думы, в обращении к собравшимся на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий, Президент России особо отметил, что наша страна идёт навстречу желанию граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, выраженной в ходе референдума. Люди устали от неонацистской власти киевского режима и видят своё будущее только вместе с Россией.

Владимир Путин, совершенно справедливо считает, что «наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине — родная часть нашего единого народа — своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро».

Думаю, что, обращаясь к, собравшимся в Кремле депутатам, государственным и общественным деятелям, Владимир Путин хотел донести до граждан России всю важность и необходимость свершившегося. Президент России уверен: «Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу».

Этим актом доброй воли наше государство не только выражает свою поддержку жителям освобождённых территорий, не только спасает граждан Донбасса от фактического геноцида со стороны украинских властей, но и даёт понять всему миру – время однополярных решении и диктата безвозвратно ушло!

«Только и слышим со всех сторон: «Запад отстаивает порядок, основанный на правилах». Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков рассчитано просто. Россия — великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет» — заявил Президент РФ.

Говорить с нашей страной с позиций силы и шантажа не только бессмысленно, но и чревато самыми опасными последствиями… Граждане великой Державы преодолеют любые трудности! Россия главная сила и гарант развития и процветания для всех народов и всех людей доброй воли!