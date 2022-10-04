ЗАМАНА - Депутат Госдумы Гасанов: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией

Депутат Госдумы Гасанов: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией

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04 октября, 2022. Вторник 13:13
ТАСС/Александр Демьянчук|||
Депутат Госдумы Гасанов: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией

Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией. Об этом вчера, 3 октября, в беседе с изданием «Известия» заявил депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов.

Депутат Госдумы Гасанов: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией

«Россия никогда не отказывалась от диалога по мирному договору, она всегда была заинтересована в нормализации отношений с Японией. Мы много раз напоминали и говорили о необходимости уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны», — высказался Гасанов.

Депутат уточнил, что у России было соглашение с прошлым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой по разработке плана взаимодействия на основе документов 50-х годов, «однако японская сторона постоянно меняла свои желания». «А сейчас Япония ввела санкции против нашей страны, финансирует и поставляет оружие Украине. Был ряд высказываний против России и Владимир Путина. Боюсь, в этих условиях одного желания с японской стороны, недостаточно», — подытожил Гасанов.

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