Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана и природоохранной прокуратуры в сфере осуществления контроль-надзорной деятельности, в области охраны водных объектов, объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Главной темой встречи стало обращение с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Как заявил премьер, по ряду нелегальных свалок уже приняты решения по их устранению. Так, в рамках реализации национального проекта «Экология» планируется рекультивация незаконных свалок в следующих городах: Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.