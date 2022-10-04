ЗАМАНА - Дагестан подготовил в Минприроды России заявку на финансирование рекультивации 4 свалок

Дагестан подготовил в Минприроды России заявку на финансирование рекультивации 4 свалок

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04 октября, 2022. Вторник 10:50
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Дагестан подготовил в Минприроды России заявку на финансирование рекультивации 4 свалок
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 3 октября, встретился с начальником Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и старшим советником юстиции Александром Илюшиным.
Дагестан подготовил в Минприроды России заявку на финансирование рекультивации 4 свалок

Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана и природоохранной прокуратуры в сфере осуществления контроль-надзорной деятельности, в области охраны водных объектов, объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Главной темой встречи стало обращение с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Как заявил премьер, по ряду нелегальных свалок уже приняты решения по их устранению. Так, в рамках реализации национального проекта «Экология» планируется рекультивация незаконных свалок в следующих городах: Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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