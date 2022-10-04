ЗАМАНА - Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования

Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования

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04 октября, 2022. Вторник 11:28
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Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования
Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках собрания поднял вопрос работы газовиков, занимающихся формальной работой по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования.
Абдулмуслимов призвал газовиков не заниматься «формальной работой» по заключению договоров на техобслуживание газового оборудования

«Когда завершите работу по заключению контрактов по внутридомовому газовому оборудованию со всеми потребителями газа? И эти договора необходимо фактически исполнять, дабы избежать хлопков газа в быту, а не ограничиваться формальным заключением соглашений, что сейчас как раз и происходит, договора газовиками фактически не исполняются, не приходят проверять газопотребляющее оборудование и так далее, формально подходят к делу.

Достаточно для этого упомянуть случаи взрыва бытового газа в частных и многоэтажных домах, в которых за отопительный период 2021-2022 гг. ушло из жизни 8 человек и получили травмы 44», — критически высказался премьер.

На вопрос Абдулмуслимов гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров ответил, что на данный момент специалисты газовой службы определили 1612 фактов самовольного подключения несертифицированного газоиспользующего оборудования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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