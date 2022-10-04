ЗАМАНА - В Дагестане под руководством премьер-министра региона прошло собрание оперштаба

В Дагестане под руководством премьер-министра региона прошло собрание оперштаба

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04 октября, 2022. Вторник 09:45
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В Дагестане под руководством премьер-министра региона прошло собрание оперштаба
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло вчера, 3 октября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане под руководством премьер-министра региона прошло собрание оперштаба

Собравшиеся обсудили предварительные итоги уборочной кампании и проведения озимого сева в республике, подготовку объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родных и так далее.

Начиная совещание, премьер озвучил, что несмотря на складывающуюся ситуацию в стране и мире в целом, Правительству республики нельзя забывать о насущных, повседневных заботах дагестанцев, а также нужно продолжать работу по наращиванию темпов развития важнейших сфер Дагестана. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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