Собравшиеся обсудили предварительные итоги уборочной кампании и проведения озимого сева в республике, подготовку объектов электроэнергетики и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родных и так далее.

Начиная совещание, премьер озвучил, что несмотря на складывающуюся ситуацию в стране и мире в целом, Правительству республики нельзя забывать о насущных, повседневных заботах дагестанцев, а также нужно продолжать работу по наращиванию темпов развития важнейших сфер Дагестана. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.