Заур Аскендеров: «В федеральном бюджете будут отражены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей»

В мероприятии поучаствовали руководитель Дагестана Сергей Меликов, Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров. Также участником слушаний стал председатель Комитета парламента по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Комментируя событие, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров отметил:

«Важно, что несмотря на санкции, все социальные обязательства государства будут выполнены.

Предполагается предусмотреть средства на восстановление вошедших в состав Российской Федерации новых регионов, меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей.

Был поднят вопрос и о равномерной бюджетной обеспеченности регионов. Это тоже немаловажно. После принятия федерального бюджета нам предстоит большая работа. Мы планируем с участием научного сообщества, общественных организаций обсудить на парламентских слушаниях проект республиканского бюджета на новый период. Уже дано поручение комитетам во взаимодействии с органами исполнительной власти провести необходимую работу по профильным направлениям деятельности. После принятия республиканского бюджета муниципальные образования примут свои бюджеты. Депутаты возьмут на контроль вопросы подготовки и принятия бюджетов районов и городов. От своевременности их принятия зависит решение конкретных нужд муниципалитетов, запросов тысяч людей, эффективность использования выделяемых средств. И работа уже началась».

