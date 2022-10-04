ЗАМАНА - Заур Аскендеров: «В федеральном бюджете будут отражены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей»

Заур Аскендеров: «В федеральном бюджете будут отражены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей»

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04 октября, 2022. Вторник 09:17
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Заур Аскендеров: «В федеральном бюджете будут отражены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей»

Вчера, 3 октября, в Совете Федерации России прошли парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Заур Аскендеров: «В федеральном бюджете будут отражены меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей»

В мероприятии поучаствовали руководитель Дагестана Сергей Меликов, Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров. Также участником слушаний стал председатель Комитета парламента по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Комментируя событие, Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров отметил:
«Важно, что несмотря на санкции, все социальные обязательства государства будут выполнены.
Предполагается предусмотреть средства на восстановление вошедших в состав Российской Федерации новых регионов, меры поддержки участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации и членов их семей.
Был поднят вопрос и о равномерной бюджетной обеспеченности регионов. Это тоже немаловажно. После принятия федерального бюджета нам предстоит большая работа. Мы планируем с участием научного сообщества, общественных организаций обсудить на парламентских слушаниях проект республиканского бюджета на новый период. Уже дано поручение комитетам во взаимодействии с органами исполнительной власти провести необходимую работу по профильным направлениям деятельности. После принятия республиканского бюджета муниципальные образования примут свои бюджеты. Депутаты возьмут на контроль вопросы подготовки и принятия бюджетов районов и городов. От своевременности их принятия зависит решение конкретных нужд муниципалитетов, запросов тысяч людей, эффективность использования выделяемых средств. И работа уже началась».

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