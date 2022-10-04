Сергей Меликов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В рамках рабочей поездки в Москву руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Парламентские слушания, на которых были обсуждены ключевые параметры проекта, провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Правительством России и Минфином осуществлены серьезная работа по подготовке проекта бюджета. С этого момента эстафета бюджетного процесса переходит к парламентариям, которые подойдут к рассмотрению бюджета с максимальной ответственностью, учитывая, что в нынешних условиях жители ждут от государства, в первую очередь, поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений, высказалась Валентина Матвиенко.

Подготовка бюджета идет в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран, но, несмотря на это, общими усилиями получилось сохранить социально-экономическую устойчивость и стабильность, заявила руководительница верхней палаты. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.