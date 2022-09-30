Сергей Меликов принял участие в церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий

Сегодня, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялось историческое событие – были подписаны договоры о принятии в состав России новых территорий: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В церемонии принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

Прежде, чем перейти к подписанию документов, Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Государственной Думы, сенаторам Российской Федерации, главам субъектов, а также ко всем жителям страны и ее новоиспеченным гражданам.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов», – заявил Владимир Путин, говоря об итогах проведенных ранее в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумах по вопросу о вхождении в состав России.

Абсолютное большинство жителей четырех регионов, ранее входивших в Украину, проголосовало за присоединение к России.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», – сказал президент.

Владимир Путин заявил о всесторонней поддержке новых субъектов, в том числе речь идет об обеспечении безопасности граждан и восстановлении инфраструктуры. «Люди, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! Мы восстановим все поселки и города», – подчеркнул глава государства и отметил при этом, что Россия готова к переговорам с Украиной.

«Мы призываем Киев к переговорам, но выбор народа мы обсуждать не будем, он сделан, Россия народ не предаст», – сказал президент.

В ходе своего выступления Владимир Путин также почтил память тех, кто отдал жизнь в борьбе с нацизмом на Украине, в том числе дагестанского десантника, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «Одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России», – подчеркнул глава государства.

После подписания исторических документов состав Российской Федерации расширился еще на 4 субъекта.

Глава Дагестана прокомментировал это событие так: «Россия стала ещё больше, ещё сильней!

Наконец-то жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут спать спокойно. Теперь они под защитой государства, с которым считаются во всём мире. Им не придется больше бояться говорить на русском языке, быть под гнётом киевского режима, переживать за жизни родных и близких.

Дагестанцы, как и все народы России, с уважением относятся к вашему выбору. Добро пожаловать домой!».