30 сентября произошло судьбоносное событие в истории нашего государства – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Отныне они неотъемлемая часть нашей великой, многонациональной страны. Они с нами навсегда, а вместе мы огромная сила. Это наша общая победа и общая гордость. Совместными усилиями предстоит многое сделать по восстановлению мирной жизни в этих регионах.
Заур Аскендеров прокомментировал присоединение к России новых территорий
- Автор Дарья
- 01 октября, 2022. Суббота 17:16
На днях в народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. По их итогам подавляющим большинством голосов население этих территорий высказалось за вступление в состав России. Миллионы людей проголосовали за мирную жизнь.
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