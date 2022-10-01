ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал присоединение новых регионов к России

Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал присоединение новых регионов к России

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01 октября, 2022. Суббота 14:15
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Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал присоединение новых регионов к России
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 30 сентября, прокомментировал присоединение новых регионов к России:
Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал присоединение новых регионов к России

«Сегодня настоящий праздник. И мы всецело поддерживаем курс Президента России! Сегодня поистине историческое событие - в нашей стране 4 новых региона! Региона, чьи жители сами приняли решение вернуться на свою историческую Родину!

Мы понимаем, что страны запада живут не в лучшее время, они исчерпали свои средства и ресурсы, им не нравится то, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, их главная цель овладеть ими любыми средствами. Но у них ничего не получится!

Дорогие дагестанцы, наши предки не простят нас, если мы сегодня не защитим нашу Родину от нацистов и от западных тиранов, мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашим Президентом. Не дадим сломать нас!

Я поздравляю всех жителей Луганска, Донбасса, Херсона, Запорожья! Всех жителей России! Долгие годы ожидания подошли к концу! ДОБО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

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