Абдулмуслимов лично проверил условия, в которых проживают и обучаются мобилизованные парни, ознакомился, как организованы зоны отдыха и приёма пищи. В тёплом доверительном разговоре с премьером региона дагестанцы рассказывали, что в полной мере осознают поставленные задачи и настроены лишь на победу. Глава кабмина отметил, что всех мобилизованных и их родных руководство Дагестана будет поддерживать. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Премьер-министр РД посетил пункт сбора мобилизованных в Буйнакске
- Автор Дарья
- 30 сентября, 2022. Пятница 15:12
Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 30 сентября, посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев в Буйнакске.
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