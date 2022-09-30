ЗАМАНА - Премьер-министр РД посетил пункт сбора мобилизованных в Буйнакске

Премьер-министр РД посетил пункт сбора мобилизованных в Буйнакске

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30 сентября, 2022. Пятница 15:12
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Премьер-министр РД посетил пункт сбора мобилизованных в Буйнакске

Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 30 сентября, посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев в Буйнакске.

Премьер-министр РД посетил пункт сбора мобилизованных в Буйнакске

Абдулмуслимов лично проверил условия, в которых проживают и обучаются мобилизованные парни, ознакомился, как организованы зоны отдыха и приёма пищи. В тёплом доверительном разговоре с премьером региона дагестанцы рассказывали, что в полной мере осознают поставленные задачи и настроены лишь на победу. Глава кабмина отметил, что всех мобилизованных и их родных руководство Дагестана будет поддерживать. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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