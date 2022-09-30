ЗАМАНА - Оснащение школ, организация горячего питания, профилактика заболеваний среди детей – вопросы, вынесенные на Совбез под руководством Сергея Меликова

Оснащение школ, организация горячего питания, профилактика заболеваний среди детей – вопросы, вынесенные на Совбез под руководством Сергея Меликова

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30 сентября, 2022. Пятница 14:18
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Оснащение школ, организация горячего питания, профилактика заболеваний среди детей – вопросы, вынесенные на Совбез под руководством Сергея Меликова

Вчера, 29 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание Совета Безопасности региона.

Оснащение школ, организация горячего питания, профилактика заболеваний среди детей – вопросы, вынесенные на Совбез под руководством Сергея Меликова

В повестке – материально-техническое оснащение учебных заведений, организация в них горячего питания, профилактика заболеваний среди учеников. Отдельно были обсуждены темы безопасности образовательных учреждений, в том числе в связи с трагедией в Ижевске.

«Из раза в раз эти трагические акты в школах становятся все циничнее и циничнее. Если раньше мы говорили о психических отклонениях у тех, кто их совершал, то сейчас наличие свастики на одежде молодого человека, совершившего чудовищное деяние, говорит, на мой взгляд, о связи с международными событиями. И наша борьба с неонацизмом действительно правомерна. Всё это говорит нам не только о необходимости повышать уровень антитеррористических мероприятий, но и о том, что вопросы воспитания нашей молодежи оставляют желать лучшего – очень много пробелов, особенно в военно-патриотическом воспитании. Однако для этого необходимо обеспечить условия», – высказался Сергей Меликов.

Подробнее о состоянии материально-технического оснащения, в том числе соответствии требованиям к антитеррористической защищенности, организации горячего питания и профилактике заболеваний в школах республики рассказали профильные лидеры органов исполнительной власти. Подробнее материал можно прочитать тут.

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