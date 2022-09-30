ЗАМАНА - Депутатами утверждена Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2030 года

Депутатами утверждена Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2030 года

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30 сентября, 2022. Пятница 01:42
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Депутатами утверждена Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2030 года

Депутаты Народного Собрания Дагестана вчера, 29 сентября, приняли проект закона об утверждении Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года.

Депутатами утверждена Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2030 года

Проект Стратегии разработали по поручению руководителя РД Сергея Меликова. Впервые его полноценно продемонстрировали год назад в Махачкале на региональной конференции «Социально-экономическое развитие Дагестана».

В стратегию входят проекты в области энергетики и ЖКХ, туризма, развития виноградарства и винно-коньячного кластера, агропищевого кластера, экологии, биоресурсов Горной зоны и Каспийского моря, развития Северной зоны. Также в нее включены проекты обращения с твердыми коммунальными отходами, развития Махачкалинской агломерации, а также проблем здравоохранения, образования, социального развития, культуры, молодежной политики.

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