ЗАМАНА - На расчистку реки Черкес-озень направлено более 38 млн рублей

На расчистку реки Черкес-озень направлено более 38 млн рублей

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29 сентября, 2022. Четверг 09:21
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На расчистку реки Черкес-озень направлено более 38 млн рублей

Вчера, 28 сентября, заместитель главы кабмина РД Нариман Абдулмуталибов проверил ход подготовки руслоочистительных и дноуглубительных работ участка реки Черкес-озень в границах Ленинского района Махачкалы.

На расчистку реки Черкес-озень направлено более 38 млн рублей

Стоит заметить, что мероприятия по организации руслоочистительных и дноуглубительных работ планируется завершить до 2024 года включительно. Общая сумма направленных средств составляет более 38 миллиона рублей. На данный момент проходит работа по определению подрядной компании, путем осуществления открытого конкурса. Кроме того, в рамках подготовки к организации данных работ Министерство природы Дагестана провело работы по определению водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Черкес-озень с добавлением их в Государственный водный реестр.

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