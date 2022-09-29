ЗАМАНА - Глава РД провел заседание регионального политсовета партии «Единая Россия»

Глава РД провел заседание регионального политсовета партии «Единая Россия»

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29 сентября, 2022. Четверг 08:24
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Глава РД провел заседание регионального политсовета партии «Единая Россия»

Вчера, 28 сентября, секретарь республиканского отделения «Единой России» и руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание регионального политического совета дагестанского регионального отделения партии.

Глава РД провел заседание регионального политсовета партии «Единая Россия»

Руководитель республики поприветствовал участников совещания и высказался, что никакие проблемы не должны останавливать работу по решению ключевых вопросов по социально-экономическому развитию региона. «Стагнация в Дагестане на протяжении почти 25 лет приводит к тому, что по некоторым направлениям мы всё делаем с нуля. По этой причине мы и отстаем от других субъектов в некоторых сферах. При том, что дагестанцы не менее трудолюбивый и предприимчивый народ, а регион располагает всеми условиями для развития.

Вернуть то, что было выведено из хозяйственного оборота, заставить всё это приносить пользу, дать республике то, что она сегодня заслуживает, – вот наша цель на данный момент.

Какая бы обстановка ни была в России, как бы тяжело ни было нам, мы не должны переставать заниматься главными вопросами по социально-экономическому развитию Дагестана», – выступил Меликов.

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