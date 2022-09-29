ЗАМАНА - До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи

До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи

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29 сентября, 2022. Четверг 00:27
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До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи

Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Ризвана Газимагомедова во вторник, 27 сентября, прошло собрание Координационной рабочей команды по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для россиян и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также обновления и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в регионе.

До 2025 года в Дагестане планируют отремонтировать 315 отделений почтовой связи

С рассказом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в регионе выступил руководитель Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов. Как он заявил, в рамках исполнения поручения Президента России до 2025 года планируется обновление и приведение в нормативное состояние 315 отделений и других объектов почтовой связи на территории республики, находящихся в отдалённых и сложнодоступных местностях. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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