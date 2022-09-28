ЗАМАНА - Глава РД встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России

Глава РД встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России

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28 сентября, 2022. Среда 16:23
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Глава РД встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России

В среду, 28 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провел встречу с делегацией посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером.

Глава РД встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в России

Делегация приехала в регион для участия в «Неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации».

Стороны обсудили будущее расширение сотрудничества, в том числе по таким сферам, как культура, туризм, экономическое взаимодействие и так далее. Первым шагом в сближении между народами станут мероприятия в рамках недели культуры Объединенных Арабских Эмиратов в России.

В Махачкале они будут идти до 30 сентября. В том числе культурную площадку развернут на Родопском бульваре перед Аварским театром, где махачкалинцы и гости города смогут принять участие в традиционной росписи хной и так далее.

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