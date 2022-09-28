Глава кабмина РД обратился к гражданам старшего поколения в связи с несанкционированными акциями

«Обращаюсь, прежде всего, к родителям, людям старшего поколения! Сегодня предпринимаются попытки раскачать, дестабилизировать обстановку в регионе, используется максимальный ресурс из-за рубежа, пытаются обманным путем привлечь молодежь региона к несанкционированным действиям. Хочу предупредить, что правоохранительные органы внимательно отслеживают и мониторят события, и в будущем, я не сомневаюсь, будут действовать твердо и решительно. Общественный порядок нарушать никому не позволят. Сегодня наши сыновья, мужья, братья находятся на передовой, защищают нашу родину, в боевых действиях с оружием в руках принимают участие и добровольцы – наши земляки. Самоотверженно работают наши военные медики. Им всем необходима наша поддержка. Мы должны, как никогда, сплотиться! Нельзя вестись на провокации и дезинформацию. Еще раз повторю, мобилизация пройдет в рамках установленных правил», — подытожил глава кабмина региона.