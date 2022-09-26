ЗАМАНА - Генерал Абдулхаким Гаджиев дал разъяснения по частичной мобилизации

Генерал Абдулхаким Гаджиев дал разъяснения по частичной мобилизации

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26 сентября, 2022. Понедельник 16:38
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Генерал Абдулхаким Гаджиев дал разъяснения по частичной мобилизации
В последние дни у дагестанцев появляется большое число вопросов по частичной мобилизации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Вчера, 25 сентября, разъяснения на тему дал генерал и депутат ГосДумы Абдулхаким Гаджиев.
Генерал Абдулхаким Гаджиев дал разъяснения по частичной мобилизации

«21 сентября верховным главнокомандующим, нашим Президентом объявлена частичная мобилизация.

Я вчера встречался со многими, кто отправляется на переподготовку, ещё раз  хочу подчеркнуть  - на переподготовку.

Частичная мобилизация коснется только тех специалистов, которые соответствуют критериям объявленные Министерством обороны РФ.

Хочу разъяснить, как действующий генерал, все мобилизованные не попадают сразу на фронт, сначала они пройдут мероприятия по переподготовке.

Я  разговаривал с 10 мужчинами, которые уже одели форму и отправились на базу переподготовки. Видел отношение к этим мероприятиям, как всегда, дагестанцы восприняли все с достоинством.

Разве не образцовый пример, то, что после объявления спецоперации первым героем стал дагестанец - замечательный парень Нурмагомед Гаджимагомедов.

Дагестанцы никогда не подводят и не подведут.  Дагестан и дагестанцы поддерживают верховного главнокомандующего. Поэтому, задачи, которые будут поставлены Президентом, будут выполнены нами достойно», - сказал Гаджиев.

Также депутат Госдумы поздравил махачкалинцев с юбилеем города.

«Сегодня мы празднуем юбилей города - 165-летие Махачкалы, нашей любимой столицы.

И в рамках празднования прошлись по улице Коркмасова, увидели достижения городской администрации, достижения Правительства Республики и то, что  глава республики уделяет большое внимание столице.

От всей души поздравляю гостей и горожан с юбилеем. Желаю всем удачи, здоровья и благополучия», — высказался он.

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