Сергей Меликов вручил госнаграды специалистам Роспотребнадзора в день 100-летия службы

23 сентября руководитель РД Сергей Меликов в праздничной атмосфере поздравил коллектив дагестанского Роспотребнадзора со 100-летием со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Мероприятие проходило в Русском драматическом театре имени Максима Горького. Там для гостей подготовили фотовыставку, повествующую о ключевых вехах истории службы.

«100 лет – это та дата, которая заслуживает серьезного внимания. И я хочу с чувством глубочайшей признательности за вашу работу, которую невозможно переоценить, поздравить вас с юбилеем», – озвучил Меликов со сцены.

За довольно короткий по историческим меркам срок, подчеркнул Глава РД, ведомство смогло выстроить эффективную систему по защите жителей от биологических угроз, охране здоровья граждан, систему, оказавшую огромное благотворное влияние на развитие всей мировой инфекционной медицины.

Меликов напомнил, что благодаря настоящим подвижникам-эпидемиологам получилось пережить эпидемии оспы, чумы, холеры, брюшного тифа, туберкулеза, малярии, уносившие в прошлые годы сотни тысяч жизней.

Далее он высказался, что именно специалисты Роспотребнадзора первыми вышли на борьбу с коронавирусной пандемией. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.