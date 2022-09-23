Сергей Меликов поприветствовал гостей, после чего подчеркнул важной сегодняшней повестки: «Рад, что местом проведения этого мероприятия стал Дагестан. Уверен, что это не только проявление симпатии к нашему региону, как к месту удобному и безопасному, где есть необходимые условия для организации подобных серьезных мероприятий. Одной из причин оказанного нам внимания является высокая оценка работы республиканской Счетной палаты». Подробнее материал можно прочитать тут.