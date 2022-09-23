ЗАМАНА - Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ

Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ

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23 сентября, 2022. Пятница 15:43
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Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ

В пятницу, 23 сентября, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов регионов России.

Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ
Политика

В рамках совещания, собравшего представителей более 30 субъектов страны, участники обсудят практику организации контроля за реализацией нацпроектов контрольно-счетными органами.

Сергей Меликов поприветствовал гостей, после чего подчеркнул важной сегодняшней повестки: «Рад, что местом проведения этого мероприятия стал Дагестан. Уверен, что это не только проявление симпатии к нашему региону, как к месту удобному и безопасному, где есть необходимые условия для организации подобных серьезных мероприятий. Одной из причин оказанного нам внимания является высокая оценка работы республиканской Счетной палаты». Подробнее материал можно прочитать тут.

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