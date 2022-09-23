ЗАМАНА - В Махачкале отметили 55-летие Прикаспийского зонального НИВИ

В Махачкале отметили 55-летие Прикаспийского зонального НИВИ

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23 сентября, 2022. Пятница 14:46
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В Махачкале отметили 55-летие Прикаспийского зонального НИВИ

Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 22 сентября, поучаствовал во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 55-летию Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – филиала ФАНЦ РД. Мероприятие прошло в Махачкале на площадке Исторического музея «Россия – моя история».

В Махачкале отметили 55-летие Прикаспийского зонального НИВИ
Политика

Модератор сессии, и.о. Федерального аграрного научного центра Дагестана Нариман Ниматулаев поблагодарил участников мероприятия за оказанное внимание. Очное и заочное участие в юбилейной сессии приняли представители более 20 регионов страны. Внимание оказали и коллеги из других государств, например, поздравительные письма прислали исследователи из Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана.

В своем поздравительном выступлении Нариман Абдулмуталибов передал ученым приветственные слова от имени руководителя РД Сергея Меликова и главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, а также отметил важность отмечаемого юбилея. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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