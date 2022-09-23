ЗАМАНА - В Дагестане актуализируют концепцию научно-технологического развития республики

В Дагестане актуализируют концепцию научно-технологического развития республики

Автор
23 сентября, 2022. Пятница 14:14
|||
В Дагестане актуализируют концепцию научно-технологического развития республики
В среду, 21 сентября, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание Совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития РД.
В Дагестане актуализируют концепцию научно-технологического развития республики
Политика

Начиная совещание, вице-премьер поприветствовал его участников и рассказал, что на повестке стоит тема подготовки проекта Плана мероприятий по реализации Концепции научно-технологического развития региона на 2022-2026 годы.

«Сегодня у нас первое собрание нового состава Совета. Учитывая сегодняшние обстоятельства, разворачивающиеся у нас, важность многих разработок и технологий, которые предлагались ранее, будут рассматриваться под другим углом. В первую очередь мы будем оценивать востребованность, потом сроки реализации этих наработок и, конечно, их эффективность.

Концепция развития у нас делится на 2 этапа -  первый этап должен был пройти в 2019-2022 годы, и второй этап рассчитан на 2023-2030 гг.  Я просмотрел все сведения, которые у нас накопились и должен признать, что не увидел результат работ в рамках первого этапа. Поэтому предлагаю пересмотреть нынешнюю Концепцию с учетом новых вызовов», — заявил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top