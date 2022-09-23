Начиная совещание, вице-премьер поприветствовал его участников и рассказал, что на повестке стоит тема подготовки проекта Плана мероприятий по реализации Концепции научно-технологического развития региона на 2022-2026 годы.

«Сегодня у нас первое собрание нового состава Совета. Учитывая сегодняшние обстоятельства, разворачивающиеся у нас, важность многих разработок и технологий, которые предлагались ранее, будут рассматриваться под другим углом. В первую очередь мы будем оценивать востребованность, потом сроки реализации этих наработок и, конечно, их эффективность.

Концепция развития у нас делится на 2 этапа - первый этап должен был пройти в 2019-2022 годы, и второй этап рассчитан на 2023-2030 гг. Я просмотрел все сведения, которые у нас накопились и должен признать, что не увидел результат работ в рамках первого этапа. Поэтому предлагаю пересмотреть нынешнюю Концепцию с учетом новых вызовов», — заявил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте.