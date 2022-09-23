ЗАМАНА - Минобороны уточнило категории россиян, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Минобороны уточнило категории россиян, которые не подпадут под частичную мобилизацию

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23 сентября, 2022. Пятница 13:45
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Минобороны уточнило категории россиян, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Специалисты некоторых компаний не будут привлекаться к частичной мобилизации, информирует ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Минобороны уточнило категории россиян, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Политика

Полный текст сообщения ведомства следующий:

"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

  • в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
  • в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
  • в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение".

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", - заявили в Минобороны

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