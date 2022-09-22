В Дагестане организовано общественное движение «Za Дагестан»

В задачи форума входит следующее: обеспечение условий для успешной самореализации молодого поколения, распространение эффективных моделей и форм ее участия в общественно-политической жизни региона, привлечение молодежи к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических целей республики. В мероприятии приняло участие более 800 молодых жителей Дагестана в возрасте от 18 до 35 лет.