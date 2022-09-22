ЗАМАНА - Сергей Меликов возглавил комиссию по мобилизации

Сергей Меликов возглавил комиссию по мобилизации

Автор
22 сентября, 2022. Четверг 09:14
|||
Сергей Меликов возглавил комиссию по мобилизации

В Дагестане поддержали решение главы России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. В регионе уже сформирована комиссия по мобилизации. Ею руководит лидер РД Сергей Меликов.

Сергей Меликов возглавил комиссию по мобилизации
Политика
«В Дагестане, как и во всех субъектах, формируется комиссия по мобилизации, которую я возглавлю лично. <…> Знаю, дагестанцы всегда были хорошими воинами. Уверен, и сейчас наши мужчины защитят мир от нацизма, как это сделали наши деды в далёком 1945 году!» — подчеркнул Меликов в своем telegram-канале.

Руководитель РД назвал решение Владимира Путина «взвешенным и абсолютно оправданным», так как «Запад не перестает снабжать киевский режим техникой и наёмниками, вынашивая милитаристские планы по ослаблению российского народа».

Оставаться в стороне, когда нашему отечеству грозит прямая опасность, жители Дагестана, как и всей страны не смогут, озвучил Меликов.

«Оставаться в стороне мы не можем. Не имеем морального права. И если для приближения победы нужно приложить больше усилий, чем прежде, мы это сделаем!» — подытожил Глава Дагестана.
Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top