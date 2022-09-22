ЗАМАНА - В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»

В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»

Автор
22 сентября, 2022. Четверг 08:12
|||
В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»

Вчера, 21 сентября, под руководством лидера РД Сергея Меликова и начальника Росреестра Олега Скуфинского прошло собрание на тему реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»
Политика

Стоит напомнить, что ранее в адрес Меликова пришло обращение от главы Росреестра по вопросу утверждения в регионе республиканской программы, направленной на осуществление цели создания полного и точного реестра, формирование инфраструктуры пространственных данных республики для повышения эффективности управления земельными ресурсами. Это предложение было поддержано.

Национальная система пространственных данных включает в себя сведения об объектах недвижимости, пространственные данные, информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Реализация программы на территории Дагестана объединит все перечисленное в Единый информационный ресурс. Подробнее данный материал можно прочитать тут.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top