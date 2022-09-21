Государственная программа решает сразу 4 стратегические задачи: формирование и внедрение российского геопространственного обеспечения, достижение «цифровой зрелости», повышение качества государственных услуг и сервисов, обеспечение полноты и качества информации ЕГРН. На данный момент Дагестан является лидером среди субъектов СКФО по доле покрытия Единой электронной картографической основой – 73,4%.

Поприветствовав главу Росреестра в Дагестане, Сергей Меликов высказался: «Мы благодарны, что вы выбрали наш регион для организации мероприятия международного масштаба. Уверен, что вам у нас понравится. Отдельно хочу поблагодарить за то, что Дагестан включён как пилотный субъект в проект по реализации программы, связанной с кадастровыми работами. Для нас это крайне важно, так как вопрос, который связан с земельно-имущественными отношениями, для нас проблемный. Деятельность в масштабе пилотного проекта во многом поможет эту ситуацию решить». Подробнее материал можно прочитать тут.