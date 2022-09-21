Шойгу: 300 000 россиян будут призваны по частичной мобилизации

В общем будут призваны 300 000 резервистов, озвучил Шойгу. Ни студентов военных университетов, ни служащих по призыву этот процесс не затронет. Шойгу добавил, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт – их почти 25 млн.

«Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут. Мобилизовывать будут только тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня необходима в ВС, и боевой опыт», – высказался он.

Отсрочка от призыва доступна работникам организаций оборонно-промышленного комплекса. Мобилизационные мероприятия стартуют уже с 21 сентября. Губернаторам поручили обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые Министерство обороны устанавливает для каждого субъекта.