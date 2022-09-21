ЗАМАНА - Шойгу: 300 000 россиян будут призваны по частичной мобилизации

Шойгу: 300 000 россиян будут призваны по частичной мобилизации

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21 сентября, 2022. Среда 11:21
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Шойгу: 300 000 россиян будут призваны по частичной мобилизации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил, кто именно подлежит частичной мобилизации в России.

Шойгу: 300 000 россиян будут призваны по частичной мобилизации
Политика

В общем будут призваны 300 000 резервистов, озвучил Шойгу. Ни студентов военных университетов, ни служащих по призыву этот процесс не затронет. Шойгу добавил, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт – их почти 25 млн.

«Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут. Мобилизовывать будут только тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня необходима в ВС, и боевой опыт», – высказался он.

Отсрочка от призыва доступна работникам организаций оборонно-промышленного комплекса. Мобилизационные мероприятия стартуют уже с 21 сентября. Губернаторам поручили обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые Министерство обороны устанавливает для каждого субъекта.

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