ЗАМАНА - Депутат Шамиль Омаров: «Россия всегда только оберегала и защищала»

Депутат Шамиль Омаров: «Россия всегда только оберегала и защищала»

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21 сентября, 2022. Среда 11:20
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Депутат Шамиль Омаров: «Россия всегда только оберегала и защищала»

 

Депутат Народного собрания Шамиль Омаров прокомментировал для сетевого издания «Замана» специальное обращение Владимира Путина.

Депутат Шамиль Омаров: «Россия всегда только оберегала и защищала»
Политика

 

«Со вчерашнего дня не только наша страна, но и весь мир ждал анонсированное выступление президента Владимира Путина. 

 

Сегодня президент нашей страны Владимир Путин выступил с обращением, сделав несколько важных заявлений. 

Россия никогда не была агрессором. Она всегда только защищалась и оберегала тех, кто нуждается в помощи и поддержке. 

Я повторю уже набившую всем оскомину, но очень верную фразу: 8 лет назад о чем думал киевский режим? Почему не решили вопрос пока еще жителей своей страны? 

 

Наш президент по итогам своего выступления подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Следом выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который обозначил и примерное количество предполагаемого призыва граждан по частичной мобилизации - 300 тысяч человек. 

 

На мой взгляд, совершенно верно очерчен круг лиц, которые в рамках мобилизации могут быть призваны - это только те, кто отслужил, имеет необходимую сегодня военно-учетную специальность и имеют боевой опыт. 

 

Да, сегодня была объявлена частичная мобилизация. Да, будет много разговоров и пересудов. Но это жизнь. А в жизни, как известно, всегда есть место и службе, и защите, и подвигу. 

Надеюсь, мы с достоинством переживем это сложное для всех нас время. Ради нашей Родины», — уверен депутат.

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