Под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана.

Собравшиеся обсудили важные темы, например, процесс подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к предстоящему зимнему сезону, реформирование системы ЖКХ, работа с детьми-сиротами и детьми, живущими без попечения родителей. В начале совещания Меликов озвучил итоги пребывания в Дагестане вице-премьера РФ Дениса Мантурова, курирующего вопросы промышленности.

Он подчеркнул важные для республики поручения по вовлечению региональных компаний в процесс по обеспечению технологического суверенитета России, которые были даны по итогам рабочей поездки Мантурова.

Затрагивая вопрос развития Дагестана, Меликов заметил, что максимально важным направлением антикризисных мер является преодоление инфраструктурных ограничений. Подробнее материал можно прочитать тут.