Денис Мантуров прилетел с рабочим визитом в Дагестан

Руководитель Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров с визитом по работе прилетел в Дагестан.

Вместе с главой РД Сергеем Меликовым вице-премьер посетил Кизлярский электромеханический завод (ОАО «Концерн КЭМЗ»). Там и прошла двусторонняя встреча Дениса Мантурова и Сергея Меликова. Они обсудили перспективы развития промышленного комплекса региона с учетом существующих возможностей. В рамках визита Мантуров ознакомится с работой ряда промышленных организаций Дагестана, а также поучаствует в официальном открытии нового завода по производству стеклянных шаров ООО «Каспий Гласс».