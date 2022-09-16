В рамках встречи они обсудили проблемы в области экологии, обращения с ТКО и в сфере водохозяйственного комплекса региона.

Так, были рассмотрены потенциальные угрозы затопления территорий Дагестана в период паводков на реке Терек. Руководство республики обратилось к Минприроды России с просьбой поддержать включение в план финансирования мероприятия по строительству водооградительных валов на реке Терек, регион же в свою очередь готов обеспечить софинансирование части мероприятий. Глава кабмина РД отдельно рассказал о сложной экологической ситуации в Аграханском заливе Нижне-Терских и Аракумских нерестово-выростных водоемах (Ачикольские системы озёр). Он отметил, что площади водной поверхности водоемов заметно обмельчали в последние годы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.