ЗАМАНА - Минприроды РФ изучит ситуацию с необходимостью дноуглубления Терека в Дагестане для защиты от паводков

Минприроды РФ изучит ситуацию с необходимостью дноуглубления Терека в Дагестане для защиты от паводков

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16 сентября, 2022. Пятница 16:09
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Минприроды РФ изучит ситуацию с необходимостью дноуглубления Терека в Дагестане для защиты от паводков
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в среду, 14 сентября, встретился с заместителем руководителя Министерства природных ресурсов и экологии России Мурадом Керимовым.
Минприроды РФ изучит ситуацию с необходимостью дноуглубления Терека в Дагестане для защиты от паводков
Политика

В рамках встречи они обсудили проблемы в области экологии, обращения с ТКО и в сфере водохозяйственного комплекса региона.

Так, были рассмотрены потенциальные угрозы затопления территорий Дагестана в период паводков на реке Терек. Руководство республики обратилось к Минприроды России с просьбой поддержать включение в план финансирования мероприятия по строительству водооградительных валов на реке Терек, регион же в свою очередь готов обеспечить софинансирование части мероприятий. Глава кабмина РД отдельно рассказал о сложной экологической ситуации в Аграханском заливе Нижне-Терских и Аракумских нерестово-выростных водоемах (Ачикольские системы озёр). Он отметил, что площади водной поверхности водоемов заметно обмельчали в последние годы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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