Сергей Меликов вручил государственные награды жителям Дагестана

В День единства народов Дагестана руководитель республики Сергей Меликов вручил госнаграды людям разных поколений и направлений работы: сотрудникам сельского хозяйства, культуры, медикам, спортсменам, общественным и государственным деятелям. А в их лице Меликов поздравил с праздником всех жителей субъекта.

«Хотя это относительно молодой праздник, его смысл заключается в вековых идеалах сплоченности, дружбе и добрососедстве, традиционно игравших важнейшую роль в жизни народов Дагестана», – высказался Сергей Меликов. «Сегодня мы по традиции чествуем дагестанцев, представителей самых разных профессий, которые на деле стараются быть достойными памяти предков, своим трудом продолжают прославлять родину, приумножают достижения региона, созидая завтрашний день при бережном отношении к нашей истории», – добавил он.



Государственных наград дагестанцы удостоились за многолетнюю безупречную работу и за полученные трудовые успехи.

Получил подарок в праздничный день и сам лидер республики.

Популярный фотограф Иван Козорезов, получивший сегодня медаль «За доблестный труд», вручил Меликову фотоальбом «Дагестан. Страна гор».