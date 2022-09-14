ЗАМАНА - На Российской неделе ГЧП обсудили решение проблем в области обращения с ТКО в Дагестане

На Российской неделе ГЧП обсудили решение проблем в области обращения с ТКО в Дагестане

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14 сентября, 2022. Среда 10:15
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На Российской неделе ГЧП обсудили решение проблем в области обращения с ТКО в Дагестане
Вчера, 13 сентября, глава кабинета министров РД поучаствовал в работе IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».
На Российской неделе ГЧП обсудили решение проблем в области обращения с ТКО в Дагестане
Политика

Абдулмуслимов выступил спикером на следующей сессии: «Экологичное партнерство: преодолеваем барьеры на пути к созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО».

Собравшимся он поведал, что Дагестан в числе других российских регионов перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, ключевыми целями которой являются внедрение современных технологий обработки и переход от захоронения к переработке и вторичному использованию отходов.

«В процессе реализации правил новой системы регион столкнулся с различными проблемами, например, недостаток необходимого числа мощностей по размещению отходов и полнейшее отсутствие объектов обработки отходов, что, в свою очередь, привело к появлению нелегальных свалок, на которых годами увеличивался мусор. В связи с этим руководство республики проводит активную работу по устранению незаконных свалок, в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», в частности в Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Южно-Сухокумске.

На данный момент проектная документация по этим объектам проходит государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре России», — высказался премьер.

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