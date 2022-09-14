ЗАМАНА - Игорь Гетманов: ПСД на строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане проходит экспертизу

Игорь Гетманов: ПСД на строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане проходит экспертизу

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14 сентября, 2022. Среда 09:48
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Игорь Гетманов: ПСД на строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане проходит экспертизу
Гендиректор ООО «РЭО» Игорь Гетманов дал комментарий на тему подписания Концессионных соглашений, заключенных между Правительством Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор».
Игорь Гетманов: ПСД на строительство мусоросортировочных комплексов в Дагестане проходит экспертизу
Политика

Документы были подписаны вчера, 13 сентября, на базе IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Игорь Гетманов уточнил, что в рамках формирования системы обращения с отходами осенью прошлого года в Дагестане начал работу Республиканский экологический оператор.

«В рамках заключённого контракта с организацией ООО «СК «Гидрокор» предусмотрена разработка проектно-сметной документации на строительство 3-х сортировочных комплексов и 3-х полигонов.

На сегодняшний день эта проектно-сметная документация проходит государственную и экологическую экспертизы. Мусоросортировочный комплекс проверяется республиканской экспертизой.

Верим, что в следующем месяце мы получим разрешения по всем этим процессам, что нам позволит в соответствии с планами и графиком далее проводить мероприятия по подписанию контрактов на строительство этих объектов.

13 сентября было заключено 3 концессионных соглашения, в рамках которых мы и дальше продолжим мероприятия по открытию объектов для системы обращения с твердыми бытовыми отходами в Дагестане», — высказался Гетманов.

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