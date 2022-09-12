ЗАМАНА - В Дагестане могут установить новый профессиональный праздник

В Дагестане могут установить новый профессиональный праздник

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12 сентября, 2022. Понедельник 08:44
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В Дагестане могут установить новый профессиональный праздник

Несколько депутатов НС РД отправили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в региональный закон «О профессиональных союзах». 

В Дагестане могут установить новый профессиональный праздник
Политика
Так, они предлагают «в знак признания заслуг профсоюзных сотрудников» объявить День профсоюзного работника Республики Дагестан.

Если законопроект примут, то праздник будут отмечать ежегодно 1 ноября.

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