Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума

Сегодня во Владивостоке состоялось главное событие ВЭФ-2022 – пленарная сессия, на которой выступил Президент России Владимир Путин. В ней принял участие глава Дагестана Сергей Меликов. Разговор шёл о строительстве многополярного мира, о роли в этом Дальнего Востока и о новых возможностях, которые открываются перед страной.

«Встреча во Владивостоке – это хорошая возможность ещё раз оценить ситуацию в глобальной экономике, обменяться мнениями относительно её главных тенденций и основных рисков. Уже говорил: за последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», – подчеркнул глава государства, открывая работу пленарной сессии.

По традиции на площадке Восточного форума, который завершит свою работу 8 сентября, обсуждались проекты и инициативы, имеющие большое значение для развития дальневосточных регионов России, укрепления кооперационных, производственных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому спектру направлений и бизнес-проектов.

Среди участников и гостей Восточного экономического форума – ведущие бизнесмены, эксперты, политики, общественные деятели и представители органов власти из десятков стран мира, а именно: 5 тысяч участников из почти 70 стран.

Свои видеообращения направили Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб и Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

Отметим, Дагестан стал единственным субъектом СКФО, делегация от которого участвовала в Восточном экономическом форуме-2022. В эти дни представители республики принимали активное участие в круглых столах, панельных сессиях и других мероприятиях в рамках форума.