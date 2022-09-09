ЗАМАНА - Правительство Дагестана прорабатывает алгоритм переселения 207 семей из аварийного дома

Правительство Дагестана прорабатывает алгоритм переселения 207 семей из аварийного дома

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09 сентября, 2022. Пятница 09:18
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Правительство Дагестана прорабатывает алгоритм переселения 207 семей из аварийного дома
Вчера, 8 сентября, под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание рабочей команды по урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с отказом жителей от расселения из аварийного жилищного фонда.
Правительство Дагестана прорабатывает алгоритм переселения 207 семей из аварийного дома
Политика

Начиная собрание, премьер озвучил, что в регионе в рамках реализации программы переселения жителей из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах расселено 2639 семей из 2846 предусмотренных, что составляет 93 процента. Так, мероприятия, которые предусмотрены программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на данный момент все еще не завершены.

«Контракты на расселение не заключены с 207 семьями в связи с отказом жителей от переселения из аварийного дома по причине отдаленности и отсутствием необходимой социальной инфраструктуры. Подробнее материал можно прочитать тут.

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