ЗАМАНА - Премьер-министр РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

Премьер-министр РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

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08 сентября, 2022. Четверг 01:56
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Премьер-министр РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 сентября, провел встречу с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества».

Премьер-министр РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»
Политика

Начиная мероприятие, премьер поприветствовал участников акции на героической земле республики и заметил, что храбрые и мужественные поступки во имя Родины достойны самого большого уважения. «На таких великих примерах воспитывается гордость за нашу нацию, за нашу родину, любовь к отечеству. Благодаря Вам появляется чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти подвигов героев страны, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям народа», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана. 

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