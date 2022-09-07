ЗАМАНА - Президент РФ поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

Президент РФ поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

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07 сентября, 2022. Среда 08:11
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Президент РФ поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

Вчера, 6 сентября, во Владивостоке под руководством главы России Владимира Путина прошло расширенное собрание Президиума Государственного Совета на темы развития национальной туристической индустрии в современных условияхВ нем поучаствовал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Президент РФ поддержал возрождение курортной зоны на Каспии
Политика

Президент страны поручил проработать вопросы открытия больших федеральных курортов на побережье Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Они должны стать всесезонными, иметь современную и удобную инфраструктуру.

«Необходимо также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, например, возродить на современном уровне курортную зону «Каякент» у Каспийского моря. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Её термальные источники и лечебные грязи славятся уникальными свойствами, и у нас есть возможность открыть на этой природной базе центр, который не будет уступать самым популярным зарубежным курортам», – озвучил цели Владимир Путин. Подробнее материал можно прочитать тут.

 

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